Novo horário de encerramento das salas de espetáculo preocupa profissionais

A partir de quarta-feira, todas as salas de espetáculos em Portugal continental vão passar a encerrar às 22h30. As medidas apresentadas por António Costa para conter a pandemia estão a deixar os profissionais do espetáculo mais preocupados.

A cultura tem sido um dos setores mais atingido pelas regras da pandemia. A nova limitação da hora de funcionamento vai fazer com que casas como o DocLisboa percam as sessões mais concorridas, as que acontecem depois da hora do jantar. O mesmo acontece com teatros e outros espetáculos ao vivo.

Os artistas temem que esta medida vá piorar a situação da cultura, que atualmente é está má. O sindicato da área marcou uma concentração para o próximo dia 9 (segunda-feira) no Parlamento.