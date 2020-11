Vídeo mostra caos nas urgências do hospital de Penafiel

Nos hospitais do norte, estão 1024 doentes internados com Covid-19 e 174 nos cuidados intensivos. O caso mais preocupante continua a ser o Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa, que engloba as unidades de Penafiel e Amarante.

Há neste momento 218 internados, menos 17 do que ontem. Alguns foram transferidos para outros hospitais, houve altas e pelo menos 2 mortes.

A Secção Regional do Norte da Ordem dos Enfermeiros fala num "cenário de guerra" que se vive nas urgências da unidade de Penafiel e aponta o dedo à tutela por não ter implementado um plano que permitisse aliviar rapidamente a pressão neste hospital.

A ARSN adianta que está a negociar uma convenção com o Hospital CUF para receberem doentes infetados. O contacto surgiu na terça-feira por iniciativa da unidade privada e os detalhes como o número de camas e tipologia estão a ser analisados.

Questionada pela SIC sobre se está em hipótese a transferência de infetados para hospitais públicos de outras zonas do país, a ARS Norte diz que essa opção é uma possibilidade mas não está a ser equacionada de momento.

Na região Norte há 110 surtos de Covid-19 na comunidade e 44 em lares.