Covid-19: China proíbe entrada a estrangeiros que cheguem do Reino Unido

A China suspendeu hoje a entrada no território de titulares de passaporte estrangeiro que cheguem a partir do Reino Unido, face ao rápido aumento de casos de Covid-19 no país europeu.

A medida abrange titulares de vistos ou de autorizações de residência, com exceção para diplomatas.

Os estrangeiros que pretendam viajar para a China a partir do Reino Unido por motivos imprescindíveis devem solicitar visto para casos especiais junto dos consulados chineses.

A embaixada da China em Londres afirmou que a suspensão vai ser "avaliada de acordo com a evolução da situação".

A China conteve amplamente a disseminação do novo coronavírus dentro do país, mas continua a registar casos importados. Nas últimas 24 horas, somou 20 novas infeções oriundas do exterior.

Em setembro, a China voltou a permitir a entrada no país de estrangeiros com uma autorização de residência válida, sem a necessidade de pedir novo visto.

A medida abrange autorizações de residência válida para três categorias: trabalho, assuntos pessoais e reagrupamento familiar.

As demais restrições à entrada de estrangeiros no país anunciadas em março continuam em vigor, nomeadamente para turistas.

No dia 26 de março, a China praticamente fechou as fronteiras e só permite a entrada de estrangeiros no país em casos considerados essenciais.

Quem entra no país tem de cumprir duas semanas de quarentena num centro designado pelas autoridades e apresentar resultado negativo no teste à Covid-19, realizado antes do início da viagem para a China.

O Reino Unido ordenou novo confinamento, depois de registar 492 mortes e mais 25.000 infeções num só dia.