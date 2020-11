Jerónimo quer saber para que "serve" estado de emergência no combate à pandemia

O secretário-geral do PCP, Jerónimo de Sousa, defendeu esta quinta-feira que os problemas causados pela covid-19 não se resolvem com "limitação de direitos" ou "criação de climas de medo" e questionou para que serve o estado de emergência.

"Para quê o estado de emergência", quando o que o país tem é "um problema nos lares", sendo "preciso identificar o caminho da infeção", inquiriu o líder do PCP, ao discursar num debate sobre cultura e património promovido pelo partido em Évora.

Jerónimo de Sousa disse querer saber "o que é que o estado de emergência vai fazer em relação a este problema".

"As escolas hoje têm problemas com falta de professores, falta de assistentes operacionais", acrescentou, insistindo em afirmar que não compreende para que é "que o estado de emergência serve" e como é que "servirá para resolver este problema".

Marcelo propõe estado de emergência entre 9 e 23 de novembro

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, propôs esta quinta-feira ao parlamento a declaração do estado de emergência em Portugal entre 9 e 23 de novembro para permitir medidas de contenção da covid-19.

O projeto seguiu esta quinta-feira para a Assembleia da República, onde será votado na sexta-feira às 16:00.

Ao intervir no debate em Évora, Jerónimo de Sousa avisou que, para o PCP, "esta epidemia coloca problemas sanitários, económicos e sociais", os quais "não são resolvidos pela limitação de direitos e a criação de climas de medo".

"Por estes dias, a pretexto da subida de casos de pessoas infetadas, novamente se levantaram as vozes dos que reclamam mais restrições às liberdades, mais cortes de direitos e mesmo medidas mais musculadas", disse.

Um posicionamento que, continuou, significa trocar "a pedagogia pela via repressiva, estando para isso em preparação a declaração do Estado de Emergência".

"O Governo anunciou já um conjunto de medidas que se afiguram desproporcionais e para além do estritamente necessário no combate de saúde pública contra a epidemia e prepara-se para as agravar", disse.

Tal como já tinha feito num comício em Alhos Vedros, no concelho da Moita (Setúbal), no domingo, para criticar as "medidas musculadas" do Governo contra a covid-19, o líder do PCP voltou a aludir ao que se passou sexta-feira nas principais saídas da cidade de Lisboa, incluindo as pontes sobre o Tejo.

"Lembram-se" das "filas de 17 quilómetros, com quatro horas à espera, as pessoas dentro dos carros, com crianças, muitas vezes", perguntou, insistindo na dúvida: Como é que estas medidas "mais musculadas" contribuem "para resolver o problema da epidemia?".

Face à pandemia de covid-19, "o que se impõe é reforçar o Serviço Nacional de Saúde (SNS), assegurar a proteção individual, fazer a pedagogia da proteção", contrapôs Jerónimo de Sousa.

É necessário ainda "dinamizar as atividades económicas, sociais, culturais, desportivas, exercer os direitos políticos e sociais e combater o medo e os seus propagandistas", defendeu.

"Aquilo que é essencial é que sejam adotadas as medidas necessárias e adequadas a enfrentar os problemas, incluindo os de saúde pública, porque não basta invocar a gravidade da situação, como o Governo faz, é preciso fazer corresponder as palavras aos atos", sustentou.

Para o secretário-geral comunista, "a prioridade no combate à covid-19" tem de ser o reforço do SNS, através de medidas como "o recrutamento urgente dos profissionais em falta" ou "o aumento do número de camas hospitalares".