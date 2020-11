Lar de São Sebastião em Viseu regista dois mortos por Covid-19

No lar de São Sebastião, em Cinfães, subiu para dois o número de óbitos. Um dos utentes que estava internado no centro hospitalar do Tâmega e Sousa em Penafiel não resistiu a um quadro clínico agravado pela covid 19.

Em ambiente hospitalar permanecem agora dois idosos e os restantes 20 infetados mantêm-se estáveis aos cuidados da instituição em São Cristóvão.

Dos testes feitos aos 38 funcionários, apenas 12 foram positivos o que permite a instituição manter a autonomia no cuidado aos utentes.

O concelho de Cinfães está entre os 121 considerados de risco mais elevado devido ao crescente número de casos.

Nos últimos dados das autoridades de saúde, o concelho tinha mais de 260 casos ativos e em vigilância quase 900 pessoas.

A autarquia decidiu manter a realização das feiras de levante, mas reduziu os serviços presenciais ao máximo, mantendo apenas atendimento presencial sob marcação e em casos que não permitam outras formas de resolução das questões dos munícipes.

No distrito, Viseu continua a ter o maior número de casos embora registe uma descida face às últimas semanas. No entanto as autoridades mantêm o apelo aos cuidados para reduzir novos contágios.

Até os cuidados de saúde continuam a registar um crescente número de internados no hospital de Viseu, que na última semana foi obrigado a aumentar a capacidade de camas para doentes covid-19.

Neste momento, estão internadas 43 pessoas, cinco nos cuidados intensivos.