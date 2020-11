Madeira tem a partir desta sexta-feira novas regras para conter a pandemia

A partir desta sexta-feira há novas medidas para conter a pandemia de covid-19 na Madeira, que vão estar em vigor durante 30 dias. Restaurantes e bares encerram mais cedo e discotecas vão mesmo ter de fechar. O uso de máscara passa também a ser obrigatório em espaços públicos.

As autoridades vão reforçar a fiscalização destas regras, dentro e fora dos espaços. Os ajuntamentos estão proibidos assim como o consumo de álcool na rua. O reforço da fiscalização vai acontecer também à porta das escolas para evitar ajuntamentos.

A lotação nos transportes públicos coletivos passa a dois terços.

Casamentos, batizados, outras celebrações e reuniões familiares só permitem a presença de 50 pessoas e os espaços onde ocorrem têm de respeitar as regras sanitárias.

Os ginásios são obrigados a reduzir a lotação para 50%, é preciso medir a temperatura antes de entrar e aulas de grupo em espaços fechados só podem ter três pessoas, incluindo treinador.

As competições desportivas regionais estão suspensas. Os treinos podem acontecer desde que de acordo com as determinações da Direção Regional da Saúde. A medida abrange também as equipas ou atletas que participam em competições não profissionais.

Também esta sexta-feira entra em vigor o decreto legislativo que adapta à Região Autónoma da Madeira a lei do uso obrigatório de máscara em espaços públicos, durante os próximos 30 dias.