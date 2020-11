A Segurança Social está a tirar os idosos esquecidos dos hospitais. Esta operação já permitiu libertar metade das camas ocupadas nos hospitais por doentes com alta clínica.

Segundo o Jornal Público, só na Grande Lisboa ainda há 130 pessoas internadas sem necessidade.

Há seis meses, em maio deste ano, a Associação Portuguesa dos Administradores Hospitalares contava 1.500 camas ocupadas pelos chamados "internamentos sociais", alguns durante meses ou até anos.

Nos últimos dias, com a pandemia a tornar urgente a desocupação de camas nos hospitais, o Instituto de Segurança Social avançou com "medidas extraordinárias" para integrar estes utentes em articulação com o setor social.

São maioritariamente idosos sem retaguarda familiar que estão agora a ser colocados em lares ou estruturas da Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados.