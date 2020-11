Covid-19: morreu utente de Lar da Misericórdia de Ponte de Lima

Uma utente de 92 anos do lar da Santa Casa da Misericórdia de Ponte de Lima, distrito de Viana do Castelo, com SARS-CoV-2, morreu. Há ainda 32 idosos e seis funcionários infetados, revelou hoje o provedor.

Em declarações à agência Lusa, Alípio de Matos explicou que, "na quarta-feira, a idosa foi transportada ao hospital de Viana do Castelo por problemas de saúde, tendo sido testada e confirmada a infeção pelo novo coronavírus".

"No sábado, fomos informados do óbito da utente", referiu.

Já no domingo, e "por indicação de um médico que integra a Brigada de Intervenção Rápida solicitada pela Misericórdia, uma outra idosa infetada com o vírus foi conduzida ao hospital, mas já regressou à Estrutura Residencial Para Idosos (ERPI) do Centro Comunitário de Arcozelo".

"Após uma primeira observação clínica a todos os utentes, positivos e negativos, o médico efetuou ajuste terapêutico a um total de cinco idosos e encaminhou uma utente para o serviço de urgência do hospital de Viana do Castelo", especificou o provedor, reforçando que já voltou à instituição.

Uma outra utente, também infetada pelo novo coronavírus, "permanece internada naquela unidade hospitalar por ter sofrido uma queda".

"Relativamente aos utentes e funcionários infetados a situação encontra-se, para já, estabilizada. Uns apresentam sintomas ligeiros, outros estão assintomáticos", referiu.

Do total de 45 utentes, 32 testaram positivo ao novo coronavírus.

Dos 38 trabalhadores, seis contraíram o vírus.

Onze idosos da ERPI que testaram negativo ao SARS-CoV-2 deverão repetir o despiste esta semana.

O responsável da instituição indicou que a Brigada de Intervenção Rápida da Segurança Social será reforçada hoje com três auxiliares.

Segundo o provedor "os utentes estão separados uma vez que a instituição dispõe de três alas distintas o que permitiu a criação de uma ala para doentes não-Covid e de duas alas para doentes Covid".