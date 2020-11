Todos os imigrantes com processos pendentes no SEF, entre 18 de março e 15 de outubro, ficam regularizados provisoriamente. Enquanto esperam por resposta passam, por exemplo, a poder ter cartão de utente do Serviço Nacional de Saúde, a ter acesso a abonos e outros apoios a trabalhadores independentes.

Para isso basta apresentar o comprovativo do pedido ou do agendamento no SEF.

O Ministério da Administração Interna estima que mais cem mil pessoas possam vir a beneficiar da decisão.