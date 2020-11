Setor da restauração em protesto contra recolher obrigatório

O primeiro-ministro já admitiu que a restauração vai ser particularmente penalizada pelas novas restrições do estado de emergência. Esta segunda-feira, dezenas de empresários e funcionários do setor num protesto espontâneo no Porto.

Os empresários acreditam que se as medidas se prolongarem no tempo, serão muitos os restaurantes a fechar. Não concordam com o encerramento às 22h30, mas é a proibição de circulação aos fins de semana que mais preocupa.

O recolher obrigatório imposto pelo Governo vigora a partir desta segunda-feira e por 15 dias, e os empresários estão especialmente preocupados com o fim de semana, em que é a partir das 13h00.