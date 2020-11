Vacina contra a covid-19. Fábrica no Brasil deverá produzir 100 milhões de doses/ano

No Brasil, já arrancou a construção da fábrica onde vai ser produzida a Sinovac, a vacina chinesa contra a covid-19. A unidade deverá ter capacidade para produzir 100 milhões de doses por ano.

O anúncio foi feito esta segunda-feira pelo Governador do Estado de São Paulo, João Doria, que diz que a obra deverá estar concluída em setembro do próximo ano. Até lá, as vacinas serão importadas.

O primeiro lote de 120 mil doses deverá chegar ao país no próximo dia 20 de novembro e até ao final do ano deverão ser cerca de seis milhões.