Covid-19: "As perspetivas não são boas para dezembro" dizem os especialistas 

Se nada mudar e as medidas restritivas aplicadas pelo governo desde 31 de outubro não tiverem qualquer efeito, o número de novos casos pode disparar já em dezembro.

O professor de epidemiologia da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, Manuel Carmo Gomes, aponta para 10 mil novos casos e 100 mortes por dia a partir da terceira semana do próximo mês. Dados preocupantes e com impacto direto no número de internamentos.

A previsão é que entrem nas unidades de cuidados intensivos 530 doentes com Covid-19.