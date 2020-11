Dois casos de covid-19 detetados em segundo lar da Casa da Caridade de Ponte de Lima

Uma utente do Centro Comunitário de Refoios, da Casa da Caridade de Ponte de Lima, está infetada com o novo coronavírus, após a confirmação de um caso numa funcionária da instituição, disse esta terça-feira o diretor.

O diretor da instituição daquele concelho do distrito de Viana do Castelo, Agostinho Freitas, explicou que na próxima segunda-feira "os 34 utentes e 20 funcionários vão voltar a ser sujeitos a testes de despiste da doença causada pelo SARS-CoV-2, a realizar pela autoridade local de saúde".

"Ontem [segunda-feira] fizemos testes rápidos para perceber a dimensão da situação, após uma funcionária ter testado positivo. De acordo com os resultados desses testes rápidos, apenas uma utente está positiva e já foi isolada. Na próxima semana a autoridade de saúde vai voltar a testar todos os utentes e funcionários", explicou Agostinho Freitas.

Surto na Estrutura Residencial para Pessoas Idosas

Além do Centro Comunitário de Refoios, a Casa da Caridade de Ponte de Lima detém a Estrutura Residencial para Pessoas Idosas (ERPI) de Nossa Senhora da Conceição, onde 65 dos 67 utentes e 18 dos 40 funcionários estão infetados pelo novo coronavírus.

O diretor da instituição explicou que "as condições do Centro Comunitário de Refoios permitiram colocar um utente por quarto, evitando assim a eventual propagação do vírus".

"Estão todos isolados. Cada quarto tem apenas um utente, o que é uma grande vantagem", referiu.

O diretor da Casa da Caridade adiantou que dos 65 utentes infetadas na ERPI de Nossa Senhora da Conceição, situada no centro da vila de Ponte de Lima, "seis estão internados e um está no serviço de urgência do hospital de Santa Luzia, em Viana do Castelo".