Consultas durante a pandemia. “O contacto com as pessoas não desapareceu”

“O contacto com as pessoas não desapareceu”

O diretor executivo do Agrupamento de Centros de Saúde do Baixo Mondego assume que houve uma redução no número das consultas presenciais e explica que isso se deve em grande parte a uma “total inversão do paradigma das consultas que eram feitas”. Diz que atualmente as consultas passaram a ser feitas “por telefone, via e-mail ou videoconferência”.

José Luís Biscaia sublinha assim que os contactos com as pessoas “não desapareceram” de todo.

“Cuidados de saúde primários têm dado uma resposta muito importante”

Em entrevista à SIC Notícias, defendeu que os cuidados de saúde primários “têm dado uma resposta muito importante” e deu o exemplo da vacinação da gripe e do acompanhamento às grávidas e bebé recém-nascidos.

“Já na vigilância e acompanhamento da doença crónica houve uma incapacidade de resposta por várias questões”, lamentou.

José Luís Biscaia anunciou ainda que os problemas existentes no SNS como a falta de recursos humanos e de plataformas de comunicação, intensificaram-se com a pandemia de covid-19.