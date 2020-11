Com a pandemia, os setores do calçado e do vestuário sofreram uma quebra de 20% nas exportações.

Os empresários consideram que as ajudas divulgadas pelo Governo são positivas, mas dizem que as indústrias precisam de seguros de crédito.

A Associação Nacional das Indústrias de Vestuário e Confecção quer um plano Marshall que fomente os produtos europeus. Está em conversações com o Governo de forma alcançar medidas que promovam o equilíbrio das relações comerciais.