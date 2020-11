Vanuatu, um dos poucos países poupados à covid-19, regista o primeiro caso

O arquipélago de Vanuatu, um dos poucos países do mundo poupados até aqui ao novo coronavírus, registou o primeiro caso desde o início da pandemia, anunciaram esta quarta-feira as autoridades sanitárias.

Em causa está um homem de 23 anos, recentemente regressado dos Estados Unidos, que teve resultado positivo no teste ao novo coronavírus, na terça-feira, enquanto se encontrava em quarentena, informou o Ministério da Saúde.

Como medida de precaução, o homem, proveniente de um país considerado de alto risco, tinha sido isolado de outros passageiros no voo para o arquipélago do Pacífico Sul, de acordo com a mesma fonte.

Autoridades estão a tentar rastrear os contactos

Ao chegar, cumpriu todos os protocolos sanitários para conter a propagação do vírus, estando em curso uma investigação para identificar todas as pessoas com quem entrou em contacto, informaram as autoridades.

Vanuatu fechou as fronteiras em março, para combater a pandemia, e só recentemente permitiu um repatriamento estritamente controlado.

Outras nações do Pacífico, com sistemas frágeis de saúde, fecharam igualmente a entrada a estrangeiros.

As ilhas e territórios de Kiribati, Micronésia, Nauru, Palau, Samoa, Tonga e Tuvalu continuam sem ser afetados pela doença.

No final de outubro, as Ilhas Marshall e as Ilhas Salomão registaram os primeiros casos de covid-19, mas até agora conseguiram evitar quaisquer casos de transmissão na população.