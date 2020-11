Surto em lar de Portalegre: todos os idosos e funcionários testados, há 70 casos de Covid-19

Há um surto com 70 casos ativos no lar da Santa Casa da Misericórdia de Portalegre. A situação pode agravar-se nas próximas horas, pois ainda falta conhecer o resultado dos testes aos funcionários da instituição.

A comissão administrativa da SCMP indica que aguarda "a qualquer momento" a chegada dos resultados dos testes efetuados aos funcionários e ainda a dois residentes, estando em "contacto e articulação" com as autoridades sanitárias e restantes entidades para "tentar controlar" as cadeias de transmissão e minimizar possíveis danos.