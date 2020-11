Covid-19. Contágio não baixou nos concelhos sob mais restrições

O contágio não baixou nos concelhos fechados há mais tempo. Segundo o Expresso, os primeiros três concelhos do país a serem sujeitos a restrições mais duras para conter a pandemia não registaram uma quebra evidente nos contágios e o número de novas infeções continuou a aumentar nas últimas três semanas.

Paços de Ferreira, Lousada e Felgueiras serviram como uma espécie de balão de ensaio aos outros 118 municípios que entraram em “semi-confinamento” há já três semanas, mas as restrições mais duras não parecem estar a ter repercussões no número de novos casos de Covid-19 nestes municípios do norte do país.

Segundo os últimos relatórios da ARS Norte, a incidência da doença em Paços de Ferreira por exemplo está agora sete vezes acima da média nacional. Passou de 3 mil novos casos por 100 mil habitantes para cerca de 4 mil, após ser instituído o dever cívico de permanência no domicílio.