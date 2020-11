Covid-19. Estado vai pagar até 8.431 euros por cada doente transferido para o privado

O Estado vai pagar até 8.400 euros por cada doente Covid-19 transferido do SNS para os privados ou para o setor social.

De acordo com o JN, a minuta de acordo entre as ARS e os hospitais privados e do setor social que estipula os preços foi entregue na quinta-feira aos hospitais.

No máximo, o Ministério da Saúde vai pagar até 8.431 euros por doente que precise de ventilação mais de quatro dias. Internamentos com ventilação até quatro dias vão custar 6.036 euros. No caso dos doentes que não precisem de ventilação, o valor a pagar pelo Estado será de 2.495 euros, independentemente da duração da estadia.

Os hospitais privados e do setor social que aderirem têm 60 dias para apresentar a fatura e o Serviço Nacional de Saúde mais 60 dias para fazer os pagamentos.

