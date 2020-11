Covid-19. Ordem dos Médicos pede ao Governo para divulgar dados por concelho

A Ordem dos Médicos pede mais informações sobre a pandemia para tomar medidas mais precisas em cada concelho. Uma delas é, por exemplo, a taxa de incidência a catorze dias dos novos casos por cem mil habitantes em todos os concelhos do país.

Em comunicado, a Ordem dos Médicos, aponta a necessidade de confinamentos seletivos a nível regional durante, no mínimo, duas a três semanas. No entanto, garantem a manuntenção da atividade do comércio de bens essenciais, das creches e das escolas.

"O que nós verificámos é que existem assimetrias e realidades nacionais totalmente diferentes. A sugestão, e que me parece ser lógica, é o Estado não só definir regras por concelho mas por áreas", explica Vítor Almeida, da Ordem dos Médicos.

A Ordem pede ainda ao Governo que sejam divulgados os dados por concelho e que os portugueses tenham acesso aos números enviados para o Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças.