Covid-19. Uma imagem de amor em tempos de escassos afetos

A imagem foi partilhada pela Unidade Local de Saúde de Matosinhos no Facebook e mostra um casal de idosos infetados com Covid-19 de mão dada nas camas de internamento do Hospital Pedro Hispano.

Chegaram ao hospital com 24 horas de diferença e acabariam por falecer também com poucas horas de diferença um do outro.

“Hoje, mais do que nunca, a humanização dos cuidados é muito importante. A equipa da Ala O, onde estiveram internados, tudo fez para que partissem em paz, proporcionando-lhes o momento a que tinham direito com toda a calma, tranquilidade e serenidade”, escreveu a instituição nas redes sociais.

A Unidade Local de Saúde de Matosinhos informa ainda que a família pode despedir-se do casal com todas as medidas de segurança e explica que a partilha desta fotografia serve para mostrar que “nos preocupamos com cada um dos nossos utentes”.

A publicação tornou-se viral e conta já com mais de mil 'gostos' e centenas de partilhas.