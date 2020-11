Depois do Texas, Califórnia ultrapassa um milhão de casos de Covid-19

Com mais de 150 mil casos nas últimas 24 horas, os Estados Unidos voltaram a atingir um máximo diário de novas infeções de Covid-19. A Califórnia é o segundo estado norte-americano ultrapassou um milhão de casos, depois do Texas. Juntos, os dois estados têm 20% de todos os casos registados no país.

Para conter a pandemia, vários estados norte-americanos decidiram apertar as medidas de restrição e impor o fecho de bares, restaurantes e ginásios a partir das 22h00. As reuniões com mais de 10 pessoas ficam também proibidas.

Com a aproximação do dia de Ação de Graças – um festejo norte-americano – e, um mês depois, o Natal, os responsáveis políticos já estão a apelar à população que deixe as festas para o ano que vem.

Na Índia, as autoridades estão também preocupadas com o aumento de infeções por causa da época dos festivais religiosos – como o Diwali que se realiza já no próximo sábado. Com mais de 8,7 milhões de casos, as ruas das principais cidades e as zonas comerciais têm estado cheias, sem qualquer distanciamento social e, em muitos casos, sem máscara.

Esta é uma das mais importantes alturas do ano para cerca de 70 milhões de comerciantes. A pandemia está a criar uma quebra sem precedentes nas vendas e mais de 400 milhões de emprego estão em risco no setor.