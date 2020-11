Movimento a Pão e a Água em protesto no Porto

O Movimento a Pão e a Água, que reúne empresários da restauração, comércio e hotelaria, concentra-se esta sexta-feira na Avenida do Aliados, no Porto, para exigir apoios a fundo perdido, redução de impostos e a reposição dos horários de trabalho.

"No que diz respeito a solucionar o problema (ou pelo menos atenuá-lo), o setor exige apoios financeiros (a fundo perdido) de forma a compensar os prejuízos que tem vindo a acumular. Estamos mais unidos do que nunca e o nosso pretexto só termina quando as medidas forem efetivamente aplicadas", assinala o grupo num comunicado.