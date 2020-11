De acordo com os dados do Observatótio Nacional da Diabetes, mais de 40% dos diabéticos infetados com covid-19 precisaram de ser hospitalizados e 20% precisou mesmo de ir aos cuidados intensivos.

João Raposo, presidente da Sociedade Portuguesa de Diabetologia, em entrevista à SIC Notícias, explica a relação entre a pandemia de covid-19 e a diabetes e como uma diabetes não controlada contribui para um risco acentuado de se desenvolver mais complicações.