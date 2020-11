Restauração poderá receber apoio de 25 milhões de euros por encerramento ao fim de semana

Siza Vieira começou por dizer que a situação na restauração é "verdadeiramente de perda de faturação". Este setor sofreu uma quebra nos primeiros nove meses do ano de 1860 milhões de euros, relativamente ao mesmo período do ano passado, "cerca de 31% da faturação", diz o ministro.

“Estas quebras de restauração não se devem exclusivamente às medidas restritivas impostas pelo Estado português para conter a pandemia. É a contração da procura total”, disse o ministro da Economia, Pedro Siza Vieira.

O ministro da Economia revelou que o Governo já apoiou ou irá apoiar o setor da restauração em 1103 milhões de euros, para compensar as quebra de faturação nos primeiros nove meses do ano. Em relação ao apoio devido ao encerramento destes dois fins de semana, Pedro Siza Vieira estima que rondará os 25 milhões de euros.

Pedro Siza Vieira explicou que este apoio adicional vai permitir compensar o setor com 20% das perdas, mas será calculado com base na média das quebras de faturação dos fins de semana desde janeiro deste ano e não com base no mesmo período de 2019, como estão a ser calculados os apoios já anunciados.

E relembrou as medidas já adotadas ou anunciadas, que o setor pode utilizar:

Layoff simplificado

Apoio à retoma progressiva

Apoio extraordinário à retoma

Programa adaptar

Créditos através do Turismo de Portugal ou pelo sistema bancário, com garantia do estado

Programa Apoiar.pt



As declarações do ministro de Estado, da Economia e Transição Digital na íntegra