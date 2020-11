Portugal recolheu às 13:00 deste sábado e as ruas das principais cidades do país ficaram praticamente vazias. Quem ainda circulava a pé levava normalmente o passo apressado.

Na cidade do porto as ruas e avenidas aliaram-se a um confinamento anunciado. Na capital, o cenário foi o mesmo. Às 13:00 sinal vermelho para andar na rua. As trotinetas tiveram descanso e o tempo embrulhado também não convidou a pisar o risco.