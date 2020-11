"Temos de restringir os nossos contactos de risco ao nosso agregado familiar"

O especialista em Saúde Pública Tiago Correia afirmou na SIC Notícias que a gestão da pandemia falhou no mês de outubro.

"Está a acontecer a progressão expectável quando perdemos a capacidade de rastrear numa altura em que estamos em contágio comunitário", acrescentou.

Na Edição da Noite, explicou que o recolher obrigatório não vai ter efeito imediato no número de novas infeções. O especialista alertou também para a urgência de parar as cadeias de transmissão do vírus e lembrou a diferença entre "família e agregado familiar".