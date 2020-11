Covid-19: Hospitais de Coimbra no limite de camas em enfermaria para internamento

O Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra (CHUC) está prestes a atingir o limite de camas para internamento de doentes com Covid-19 previsto no Plano de Contingência, disse à agência Lusa fonte hospitalar.

Segundo o gabinete de comunicação e imagem, estão internadas 83 pessoas na enfermaria dedicada a doentes com Covid-19, existindo apenas sete camas disponíveis.

"Estamos no quinto e último nível do Plano de Contingência e, quando o número de camas total (90) for alcançado, a atividade hospitalar programada será afetada", disse a mesma fonte.

O CHUC regista ainda 17 pessoas com Covid-19 internadas nos cuidados intensivos, correspondente ao nível II do Plano de Contingência, que, no total, tem previstas 49 camas.

Relativamente ao número de profissionais de saúde infetados, o CHUC não fornecem informação.

Portugal contabiliza pelo menos 3.381 mortos associados à Covid-19 em 217.301 casos confirmados de infeção, segundo o último boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS).

O país está em estado de emergência desde 9 de novembro e até 23 de novembro, período durante o qual há recolher obrigatório nos concelhos de risco de contágio mais elevado e municípios vizinhos. A medida abrange 114 concelhos, número que passou a 191 a partir de hoje.

Durante a semana, o recolher obrigatório tem de ser respeitado entre as 23:00 e as 05:00, enquanto nos fins de semana a circulação está limitada entre as 13:00 de sábado e as 05:00 de domingo e entre as 13:00 de domingo e as 05:00 de segunda-feira.