Covid-19. 700 alunos com aulas não presenciais depois de vários casos positivos em escola de Tomar

Cerca de 700 alunos da Escola Secundária Santa Maria do Olival, em Tomar, vão ter aulas não presenciais a partir desta segunda-feira depois do encerramento do estabelecimento de ensino.

Vários casos positivos de covid-19 entre estudantes e professores já tinham colocado sete turmas em isolamento profilático. Com o risco de contágio a aumentar a decisão por aulas não presenciais para todos foi tomada e será assim pelo menos durante as próximas duas semanas.

O pedido para encerrar o estabelecimento de ensino foi enviado à Direção-Geral de Saúde durante o fim de semana.