Covid-19. Hospital São João fica sem capacidade de internamento em 5 dias se nada for feito

Mais de 400 infetados com o novo coronavírus estão internados em unidades de cuidados intensivos em todos o país. Um especialista alerta que, se nada for feito, a capacidade de internamento no Hospital São João vai esgotar em cinco dias.

No último boletim diário, no domingo, a Direção-Geral da Saúde dava conta de 415 doentes covid nos cuidados intensivos. Deste total, 107 estavam no Hospital de São João, no Porto. Ou seja, a taxa de ocupação em medicina intensiva no hospital ronda os 90,2%.

À SIC Notícias, o diretor de Medicina Intensiva do Hospital São João alertou que, se nada acontecer, em apenas cinco dias a capacidade de internamento em UCI no hospital vai esgotar. José Artur Paiva afirma que são precisas medidas urgentes.

Pressão elevada nos hospitais do Norte

A pressão nos hospitais no Norte do país tem sido particularmente elevada, nas últimas semanas.

No Hospital Padre Américo, estão internados 195 pacientes com covid-19, dos quais 10 estão nos cuidados intensivos. A UCI está completa e já não há camas livres.

No Hospital Santo António, estão internadas 135 pessoas com covid-19. Nos cuidados intensivos, estão 27 infetados, havendo ainda sete camas vagas na unidade.



Ordem dos Médicos diz que é preciso elevar níveis de contingência em todos os hospitais

O bastonário da Ordem dos Médicos diz que é preciso elevar os níveis de contingência em todos os hospitais do país. O Hospital de São João, no Porto, tem apenas uma vaga disponível para receber doentes críticos com covid-19.

No fim de semana, a região Norte teve de transferir quatro pessoas para Lisboa. Os recursos são escassos e os médicos apelam à necessidade urgente de ativar mais camas de medicina intensiva.