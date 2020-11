A conclusão de um estudo de uma fundação italiana responsável pela investigação e tratamento de doentes com cancro revela que o vírus responsável pela Covid-19 circulava em Itália desde setembro do ano passado.

O instituto, com sede em Milão, realizou testes de rastreio ao cancro do pulmão entre setembro do ano passado e março deste ano.

Em mais de 11% dos quase mil participantes, a fundação detetou anticorpos contra a Sars-Cov-2.