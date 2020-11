PSP confirma "algumas contraordenações" no primeiro fim de semana de recolher obrigatório 

A PSP confirmou esta segunda-feira à SIC algumas contraordenações e multas neste primeiro fim de semana de recolher obrigatório.

O intendente Pedro Grilo, do Departamento de Operações da Direção Nacional da PSP, diz que a generalidade da população cumpriu com as recomendações e que a primeira abordagem da polícia será sempre pedagógica.

Primeiro-ministro elogia sentido cívico exemplar durante recolher obrigatório

António Costa diz que os portugueses se portaram de forma exemplar durante o recolher obrigatório do último fim de semana.

O elogio do primeiro-ministro ao sentido de responsabilidade dos cidadãos foi feito esta segunda-feira, numa cerimónia na Câmara do Porto.