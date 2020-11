Primeiro-ministro elogia sentido cívico exemplar durante recolher obrigatório 

António Costa diz que os portugueses se portaram de forma exemplar durante o recolher obrigatório do último fim de semana.

O elogio do primeiro-ministro ao sentido de responsabilidade dos cidadãos foi feito esta segunda-feira, numa cerimónia na Câmara do Porto.

"Ainda este fim de semana, os portugueses deram uma demonstração de dever cívico exemplar na forma como acataram a necessidade de limitar a sua circulação a partir das 13:00 de sábado, noite de sábado e tarde e noite de domingo", afirmou António Costa.

Durante a cerimónia de homologação do "Acordo de Colaboração no âmbito do 1.º Direito para o Município do Porto", o primeiro-ministro considerou que vivemos "momentos muito duros, de enorme pressão sobre o imediato e a necessidade de responder à emergência sanitária, económica e social".