Covid-19 no Reino Unido. Escócia aumenta restrições em 11 regiões

Onze regiões da Escócia vão passar para o nível máximo de restrições, sendo aplicadas novas medidas para o controlo da pandemia de Covid-19. O anúncio foi feito na tarde desta terça-feira pela primeira-ministra escocesa, Nicola Sturgeon.

A partir da próxima sexta-feira às 18h00, as 11 regiões que estão atualmente no nível elevado, irão passar para o nível máximo. Entre as áreas com maior taxa de infeção está a cidade de Glasgow.

Para além das Escócia, também o País de Gales e a Irlanda do Norte enfrentam uma nova vaga de infeções pelo novo coronavírus. Os vários países já começara a impor restrições mais agressivas para tentar conter a pandemia.