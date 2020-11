EUA ultrapassam 11,5 milhões de infetados com Covid-19

Os Estados Unidos ultrapassaram os 11 milhões e meio de casos de Covid-19 desde o início da pandemia. Continua a ser o país com o maior número de infetados do mundo.

Na Califórnia, os casos duplicaram na última semana. O Governador, que esteve há dias numa festa de anos com centenas de pessoas, pede desculpa. As medidas de restrição vão ser apertadas. No estado do Nebraska o sistema de saúde está perto do colapso. Chicago recomenda 30 dias de auto-confinamento e saídas apenas para o estritamente necessário.

Donald Trump não começa a transição para Biden e o Presidente eleito está preocupado com a evolução da pandemia no país. Joe Biden acusa Donald Trump de só jogar golfe e nada fazer.

Veja também: