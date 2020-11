Instituição alimentar no Algarve sem capacidade para dar resposta a novos pedidos de ajuda

Todos os dias a Refood de Faro ajuda cerca de 300 famílias. Porém, com o aumento de pedidos de apoio das últimas semana e com a falta de capacidade de armazenamento, a instituição começou a recusar apoio às famílias.

As previsões para o futuro são pouco otimistas, porque há a expectativa que os pedidos aumentem e, para dar resposta, é necessário um espaço maior.

Os pedidos de ajuda aumentaram também no Banco Alimentar do Algarve que ajuda cerca de 25 mil pessoas, um número que o presidente da instituição acredita que possa aumentar com a crise que se faz sentir no sentor do turismo.

Há mais pedidos de ajuda, mas menos donativos. Este ano, as habituais campanhas de recolha de alimentos não se realizaram, e a próxima está agendada para maio do próximo ano. Até lá, é possível ajudar o Banco Alimentar através de campanhas online.