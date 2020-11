Novos surtos na Guarda e em Bragança levam hospitais ao limite

O Hospital da Guarda está prestes a atingir a capacidade máxima, quer nos cuidados intensivos quer em internamento de Covid-19. Em Bragança há quatro profissionais infetados num dos Centro de saúde e surtos em vários lares da região.

O surto mais recente foi confirmado no fim de semana no lar de Ligares, em Freixo de Espada à Cinta. Há 39 casos de infeção por coronavirus: 33 utentes e seis colaboradores.

Em Mirandela subiu para 3 o número de mortes no Lar Hospital da Misericórdia. Há neste momento 51 infetados, 37 são utentes e 14 funcionários.

Mais a norte, em Caminha, há o registo de 4 mortes no lar dos Mareantes e um total de 84 infetados, 60 idosos e 24 colaboradores.

A segurança Social já disponibilizou 5 auxiliares e dois enfermeiros, mas o número elevado de doentes e a diminuição de funcionários ao serviço está a dificultar o trabalho naquela instituição:

No Sabugal mantêm-se dois surtos com um total de 52 infetados. Um no lar da Aldeia do Bispo, onde morreu uma idosa mantendo-se, nesta altura, 29 utentes e 5 funcionários com Covid, e outro na Misericórdia do Soito onde até agora foram detetados 18 casos de infeção.

Já no Centro comunitário de Castelo Branco registou-se ontem a segunda morte por Covid. Neste momento já não há utentes infetados porque entretanto 17 recuperaram.

Mais a sul, em S. Brás de Alportel, há a registar a morte de mais um utente do Lar da Misericórdia… elevando para três o número de óbitos por Covid naquela instituição. Neste surto, detetado há um mês, mantêm-se infetados 2 funcionários e 10 utentes, dois dos quais estão hospitalizados.