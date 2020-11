Paços de Ferreira e Lousada lideram lista dos concelhos com mais casos de covid-19

Os concelhos com maior taxa de incidência de Covid-19 são do norte e do centro do país, com base nos dados divulgados na segunda-feira pela Direção-Geral da Sáude, que revelou os números por concelho.

Paços de Ferreira e Lousada lideram a lista dos concelhos mais afetados pela pandemia, mas também há indicadores positivos nestes municípios. O Presidente da Câmara de Paços de Ferreira, Humberto Brito, defendeu na sexta-feira que, apesar de os números continuarem elevados, a incidência de covid-19 no município tem vindo a diminuir.

A lista da DGS mostra que há outros quatro municípios com mais de dois mil infetados acumulados: Vizela, Manteigas, Paredes e Penafiel. Apenas 15 concelhos registam menos de 20 casos por 100 mil habitantes e Monchique é o único município de Portugal continental com incidência igual a 0.