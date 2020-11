Covid-19. CDS critica "impreparação" do Governo e medidas de "eficácia muito duvidosa"

O vice-presidente do CDS-PP Filipe Lobo d'Ávila criticou esta quarta-feira a atuação do Governo minoritário socialista na atual segunda vaga da pandemia de covid-19, lamentando a "navegação à vista", após ser recebido pelo Presidente da República.

"O CDS aproveitou esta oportunidade para demonstrar ao Presidente da República que há aqui uma navegação à vista por parte do Governo que é particularmente preocupante. A impreparação do Governo nota-se pelo conjunto de medidas que são impercetíveis para a população em geral e, sobretudo, de eficácia muito duvidosa", afirmou.

O dirigente do CDS-PP foi acompanhado por outro "vice" do partido, António Carlos Monteiro, na audiência pelo chefe de Estado, Marcelo Rebelo de Sousa, que está a ouvir os nove partidos com assento parlamentar desde terça-feira sobre a pandemia de covid-19, o estado de emergência e o Orçamento do Estado para 2021.

RUI OCHOA/PRESIDÊNCIA DA REPÚBLI

"Como é evidente, teremos que saber quais são as medidas que o Governo se propõe fazer em termos de declaração de estado de emergência -- para acompanhar a renovação [do estado de emergência] -- para tomar uma posição relativamente àquela que será a votação do CDS sobre esta matéria", disse, referindo-se à eventual discussão parlamentar sobre um novo decreto presidencial a prolongar o referido estado de exceção no país.

Lobo d'Ávila adiantou concordar com a intenção governamental de adotar medidas diferenciadas concelho a concelho, conforme os respetivos níveis de propagação da doença.

"Saudamos o regresso a uma reunião com especialistas porque, de facto, o Governo já demonstrou que não tem uma estratégia para responder a esta situação e a este momento, que é muito sério", acrescentou.

Governo retoma na quinta-feira reuniões do Infarmed

As reuniões sobre a evolução da covid-19 em Portugal, que juntam políticos, especialistas e parceiros sociais, vão ser retomadas na quinta-feira, pelas 10:00, no Infarmed, em Lisboa, disse esta quarta-feira à agência Lusa fonte do Governo.

A última destas reuniões realizou-se na Faculdade de Medicina da Universidade Porto, no dia 7 de setembro, após terem estado interrompidas cerca de dois meses.

Fonte do Governo disse à agência Lusa que, na reunião de quinta-feira sobre a situação epidemiológica em Portugal, estarão em análise assuntos como a eventual prorrogação do estado de emergência, um balanço das medidas tomadas até agora e a tendência da evolução da covid-19 no país.