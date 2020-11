Portugal com mais 79 mortes e 5.891 casos de Covid-19 nas últimas 24 horas

Portugal registou nas últimas 24 horas 5.891 novos casos de infeção e 79 mortes associadas à doença Covid-19, segundo o boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS) divulgado hoje.

Desde o início da pandemia, Portugal já registou 3.632 mortes e 263.015 casos de Covid-19.

Há mais 1 doente internado nas Unidades de Cuidados Intensivos, totalizando 432. Em relação aos internamentos em enfermaria, há mais 23 pessoas internadas, totalizando 3.051, um novo máximo desde o início da pandemia.

A DGS revela que estão ativos mais 1.555 casos de infeção do que em relação a terça-feira. Foram dados como recuperados mais 4.257 doentes, 153.702 desde o início da pandemia.

As autoridades de saúde têm agora sob vigilância 79.627 pessoas.

No que diz respeito aos 5.891 novos casos, 3.191 registam-se na região Norte, 1.637 em Lisboa e Vale do Tejo, 791 na região Centro, 133 no Alentejo, 119 no Algarve, 19 nos Açores e 1 na Madeira.

Das 79 mortes a lamentar nas últimas 24 horas, 47 ocorreram na região Norte, 16 em Lisboa e Vale do Tejo, 10 na região Centro, 5 no Alentejo e uma no Algarve.

Mais de 1,3 milhões de mortos e 55,6 milhões de casos no mundo

O número de infeções no mundo pelo vírus SARS-CoV-2 está em 55.614.470 e de mortos em 1.339.130 , segundo o último balanço da agência France-Presse.

Os Estados Unidos são o país que lideram em número de casos e mortes, seguindo-se a Índia, Brasil, França, Rússia e Espanha.

Links úteis