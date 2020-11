"A esperança é a vacina. Eu pergunto: para quando?" questiona Marcelo

A pergunta foi deixada pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, durante a reunião no Infarmed, esta quinta-feira: "A esperança, que está a chegar, é a da vacina. Eu pergunto: para quando?".

A resposta chegou pela voz do presidente da Autoridade Nacional do Medicamento (Infarmed), que admitiu que que as primeiras doses possam chegar no início do próximo ano, dependendo das autorizações da agência europeia que tutela o setor.

Rui Ivo afirmou que as entregas de vacinas acontecerão em tranches ao longo de 2021 e que poderão estar disponíveis mais de cinco milhões de doses no primeiro trimestre, cerca de oito milhões no segundo trimestre e mais dois milhões no último trimestre do ano que vem.