AstraZeneca e Universidade de Oxford otimistas com testes da vacina contra a covid-19

Há mais avanços no desenvolvimento de vacinas contra a covid-19. A AstraZeneca, em colaboração com a Universidade de Oxford, anunciou bons resultados nos testes realizados com voluntários mais velhos, acima dos 70 anos.

A empresa diz que a resposta imunitária é muito promissora e espera concluir a fase 3 dos testes ainda antes do Natal.

O presidente da Autoridade Nacional do Medicamento (Infarmed) admitiu hoje que as primeiras vacinações contra a covid-19 aconteçam no início do próximo ano, dependendo das autorizações da agência europeia que tutela o setor.

Intervindo num reunião entre especialistas e políticos em Lisboa, na sede do Infarmed, Rui Ivo afirmou que as entregas de vacinas acontecerão em tranches ao longo de 2021 e que poderão estar disponíveis mais de cinco milhões de doses no primeiro trimestre, cerca de oito milhões no segundo trimestre e mais dois milhões no último trimestre do ano que vem.