Covid-19 em Inglaterra. Supermercados são o principal local de contágio

Em Inglaterra, os dados recolhidos através da aplicação do Serviço Nacional de Saúde, Trace and Test, sugerem que os supermercados são o local onde as pessoas estão mais expostas ao coronavírus.

A conclusão é da agência de Saúde Pública do Reino Unido, depois de analisados e reconstruídos os passos de mais de 128 mil pessoas que testaram positivo entre 9 e 15 de Novembro.

Os supermercados permaneceram abertos durante as recentes medidas de restrição implementadas pelo Governo e 18,3% dos infetados rastreados através da aplicação disseram que visitaram um supermercado no período em análise.

De um total de 9.789 locais identificados, o segundo lugar mais comum relatado plos infetados foram as escolas secundárias, seguindo-se as escolas primárias e hospitais.

No fim da lista estão os restaurantes, cafés e ginásios, com valores próximos de 1%.

Escócia aumenta restrições em 11 regiões

Onze regiões da Escócia vão passar para o nível máximo de restrições, sendo aplicadas novas medidas para o controlo da pandemia de Covid-19. O anúncio foi feito pela primeira-ministra escocesa, Nicola Sturgeon.

A partir desta sexta-feira às 18h00, as 11 regiões que estão atualmente no nível elevado, irão passar para o nível máximo. Entre as áreas com maior taxa de infeção está a cidade de Glasgow.

Para além das Escócia, também o País de Gales e a Irlanda do Norte enfrentam uma nova vaga de infeções pelo novo coronavírus. Os vários países já começaram a impor restrições mais agressivas para tentar conter a pandemia.