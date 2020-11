Covid-19. Situação no Norte do país é de “planalto com alguma turbulência”

O Governo pondera criar três níveis de restrições, consoante o risco de transmissão da covid-19 por concelhos. No escalão mais grave – aqueles que registam mais de 960 infeções por 100 mil habitantes - deverá ser implementado o recolher obrigatório a partir das 13h00 aos fins de semana, uma medida atualmente em vigor para concelhos com 240 infetados por 100 mil habitantes.

Óscar Felgueiras, investigador da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto, considera desaconselhável “tirar o pé do travão” nos concelhos com uma incidência de casos mais baixo, como o Governo pondera, até porque defende ser importante tomar medidas preventivas antes que as situações nos patamares mais baixos se agravem.

Sobre o número de casos no Norte do país, explica que tem observado uma tendência de desaceleração, mas o momento atual é de “planalto com alguma turbulência”. Afirma que a subida dos últimos dias deverá ser uma perturbação que em breve estabilizará.

“Tudo indica que vamos caminhar para uma estabilização, mas não basta. Convém começar a descer porque o nível de incidência é elevadíssimo”, disse.

