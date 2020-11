Covid-19. Rei de Espanha em quarentena após contacto com caso positivo

Felipe VI, rei de Espanha, está em quarentena depois de ter estado em contacto com uma pessoa infetada com Covid-19 no domingo.

A imprensa espanhola avança que o rei vai estar em quarentena nos próximos 10 dias, de acordo com as regras sanitárias.

Os compromissos oficiais de Felipe VI foram suspensos. Já a rainha Letizia, a princesa Leonor e a infanta Sofia vão cumprir as respetivas agendas oficiais.

A pessoa infetada com Covid-19 com quem o rei teve contacto testou positivo esta segunda-feira. Não se sabe pormenores sobre a identidade da pessoa. No entanto, o El país afirma que o contacto terá sido num evento privado, uma vez que o monarca não teve compromissos oficiais no domingo.

Em março, a rainha Letizia tinha estado em quarentena depois de um contacto próximo com a ministra da Igualdade, Irena Monteiro, que testou positivo à Covid-19. Meses depois, em setembro, o mesmo aconteceu com a princesa Leonor, a herdeira do trono de Espanha, devido a um caso confirmado entre os colegas da turma.