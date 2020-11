El Paso, no Texas, tornou-se o novo foco da pandemia nos EUA.

Com os hospitais lotados, muitos pacientes têm de ser transferidos para San Antonio, a cerca de 900 quilómetros de distância e, com o elevado número de mortes e a falta de espaço nas morgues, a cidade está a usar camiões frigoríficos para guardar os corpos.

Os Estados Unidos são o país do mundo com mais mortes por Covid-19 (mais de 263 mil) e também com mais casos de infeção confirmados (mais de 12,5 milhões).