Covid-19. Privados recebem doentes para aliviar pressões dos hospitais da região norte

O grupo privado Trofa Saúde está a receber doentes com Covid-19 na unidade de Vila do Conde para aliviar a pressão dos hospitais da região norte. O protocolo assinado com a tutela prevê a disponibilização de 20 camas em cuidados moderados.

Sete pacientes foram já transferidos para a ala Covid daquele que é considerado o maior hospital privado do país. A curto prazo admite-se a possibilidade de abrir novas vagas.

A ala esteve desocupada até ao início da semana e em 15 dias fizeram-se as obras necessárias para criar uma unidade Covid-19, nomeadamente criando quartos em pressão negativa. Foram ainda desenhados circuitos próprios e formou-se uma equipa que está de serviço na nova unidade.

Os doentes Covid-19 que estão a chegar e este hospital privado são provenientes de unidades de saúde da região norte que já não conseguem dar resposta ao elevado número de doentes infetados pelo novo coronavírus.