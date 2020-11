Covid-19. Quais as diferenças ao nível da tecnologia e da conservação das principais vacinas?

A Organização Mundial de Saúde (OMS) saudou esta segunda-feira os mais recentes resultados dos ensaios clínicos das vacinas contra a covid-19 em desenvolvimento, mas salientando que as vacinas terão que chegar a milhares de milhões de pessoas.

Na conferência de imprensa de acompanhamento da pandemia, o diretor-geral daquela agência das Nações Unidas, Tedros Ghebreyesus, afirmou que os resultados de pelo menos três vacinas já anunciados permitem ter "esperança real de que as vacinas, em conjunto com outras medidas de saúde pública comprovadas, ajudarão a acabar com esta pandemia".

António Gonçalves da Silva, Presidente do Colégio de Engenharia Química e Biológica da Ordem dos Engenheiros, afirmou esta segunda-feira, na Edição da Noite da SIC Notícias, que as cadeias de distribuição de vacinas são complexas.