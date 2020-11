Covid-19 nos EUA: com o Dia de Ação de Graças à porta, estados apertam restrições

O Dia de Ação de Graças é um dos mais importantes feriados para as famílias norte-americanas. Este ano, apesar das recomendações, milhões de americanos já estão a viajar para casa para celebrar a data.

Muitos não querem deixar de estar com a família nesta época do ano e acreditam que podem fazê-lo em segurança. No entanto, os números não são animadores e preocupam as autoridades: na última semana, morreram, em média, por dia, 1.500 pessoas no país.

Nas últimas 24 horas, os EUA registaram mais 2.081 mortos e mais de 166 mil novos casos de infeção.

No Brasil, o aumento do número de casos e de mortes no Rio de Janeiro levou o Governador do estado a anunciar uma testagem em massa, numa altura em que milhares de alunos estão de regresso à escola, depois de oito meses.