Covid-19. Parlamento Europeu apela à Hungria e Polónia para recuarem no veto ao pacote de recuperação

O Parlamento Europeu apelou à Hungria e à Polónia que recuem no bloqueio ao pacote de recuperação. Em causa estão 1.800 mil milhões de euros.

Os Governos húngaro e polaco não concordam com o mecanismo que liga o dinheiro ao respeito pelo Estado de direito e, por isso, estão a travar a entrada em vigor do Orçamento Comunitário e do Fundo de Recuperação.

"Todos nós lhes devemos uma resposta rápida. Àqueles que tiveram de fechar temporariamente os seus restaurantes e lojas para o bem de todos nós. Àqueles cuja existência está ameaçada. Para as pessoas que temem pelos seus empregos, incluindo na Polónia e na Hungria", disse Ursula Von der Leyen, presidente da Comissão Europeia.

Se o impasse não for resolvido até ao final do ano, passará a ser uma dor de cabeça para António Costa que irá assumir a presidência da União Europeia.

Do Parlamento Europeu sai uma sugestão: quem não concorda com o mecanismo do Estado de direito, que recorra ao Tribunal Europeu de Justiça.